Премьер-министр Японии намерен усилить оборонный потенциал страны

2018-01-04 10:38 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении наращивать оборонный потенциал страны на фоне провокационных действий со стороны КНДР, а также продвигать дипломатическую политику, направленную на изменение Пхеньяном своего курса.

Об этом японский премьер заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Ситуация по безопасности в регионе является наиболее серьезной в послевоенное время. С целью обеспечения безопасности населения на фоне развития ракетной и ядерной программ КНДР мы намерены работать над усилением необходимого оборонного потенциала", — подчеркнул японский премьер.