Цены на нефть продолжили рост на фоне снижения запасов в США

2018-01-04 10:45 | www.trend.az | 5

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,30 (0,44%) - до $68,14 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась на $0,49 (0,8%) - до $62,12 за баррель.

Накануне Brent подорожала на $1,27 (1,91%) - до $67,84 за баррель, стоимость WTI поднялась на $1,26 (2,09%) - до $61,63 за баррель. Обе марки завершили торги в среду на рекордных отметках с декабря 2014 года.