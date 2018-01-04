Госрасходы на здравоохранение в Узбекистане увеличатся более чем на треть

2018-01-04 11:06 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2018 году в Узбекистане объем государственных расходов на здравоохранение увеличится на 35,2 процента по сравнению с 2017 годом и достигнет 9,562 трлн сумов, говорится в докладе министра здравоохранения Алишера Шадманова, опубликованном в четверг на сайте министерства.

По его словам, в рамках Инвестиционной программы на 2018 год из государственного бюджета планируется выделить 803,6 млрд сумов на строительство, реконструкцию и оснащение 290 медицинских объектов против 552,6 млрд сумов для 181 учреждения здравоохранения в 2017 году.

В частности, запланировано выделение 31,8 млрд сумов на строительство и реконструкцию симуляционного центра Ташкентского педиатрического медицинского института, его Нукусского филиала, а также Андижанского и Бухарского государственных медицинских институтов.

Особое значение придается и развитию сельского здравоохранения. На укрепление материально-технической базы семейных поликлиник и врачебных пунктов на селе в 2018 году будут выделены 112,7 млрд сумов, а всего до 2021 года – 805,1 млрд сумов.