Роя требует у Айгюн 50 тысяч манатов компенсации

2018-01-04 11:44 | www.oxu.az | 5

Названа сумма компенсации за моральный ущерб, которую требует заслуженная артистка Роя Айхан у своей коллеги Айгюн Бейлер.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал адвокат певицы Вамиг Шукюров.

По его словам, сумма компенсации составляет 50 тысяч манатов.

А. Бейляр в эфире телеканала ARB в программе «Səhər-səhər» жестко высказалась о творчестве Р. Айхан. Последняя сочла это оскорблением своей чести и достоинства и обратилась в суд.

В.Шукюров сказал, что детали станут известны в ближайшие дни:

«Роя ханум, права которой я защищаю, обратилась с иском в Сабаильский районный суд. В ближайшие дни станет известно, будет ли рассматриваться иск, или нет».

Пярвиз Гусейнов

