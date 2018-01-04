Госнефтефонд получит $450-миллионный бонус

2018-01-04 11:50 | www.oxu.az | 5

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) 31 января 2018 года получит бонус в размере 450 млн долларов США в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на источник в правительстве.

«По условиям нового контракта, в 2018-2025гг ГНФАР получит 3,6 млрд долларов в виде бонусов (450 млн долларов ежегодно). Первый транш в размере 450 млн долларов или 774 млн манатов поступит в SOFAZ 31 января 2018 года», - подчеркнули в правительстве.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в 43 млрд долларов на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Э.А.

