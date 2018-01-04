Бездомный вынес из парижского аэропорта порядка полумиллиона евро

2018-01-04 11:42 | www.trend.az | 5

Бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже не 300 тысяч евро, как считалось ранее, а почти полмиллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Ранее СМИ сообщили, что бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках близ офиса компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами. Вдруг он заметил, что дверь компании не заперта. Через несколько минут он вышел с двумя большими пакетами, полными денег.

"Компания Loomis пересчитала украденную сумму и выяснила, что вор взял не 300 тысяч евро, а 490 тысяч евро", — сообщил источник издания.