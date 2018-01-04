Юрлица будут платить земельный налог в Узбекистане ежемесячно

2018-01-04 11:44 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года юридические лица в Узбекистане начнут платить земельный налог каждый месяц, а не ежеквартально, как в предыдущие годы, сообщили Trend в четверг в Государственном налоговом комитете республики.

До 2018 года земельный налог уплачивался ежеквартально равными долями до 15-го числа 2-го месяца квартала. Расчет по данному налогу необходимо было представить до 15 февраля текущего налогового периода в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка.

Расчет по земельному налогу на 2018 год необходимо будет представить до 10 января. Не позднее этой даты надо будет уплатить в бюджет и первый платеж в размере 1/12 части годовой суммы земельного налога.