На счету Фонда помощи ВС Азербайджана собрано свыше 88 млн манатов

2018-01-04 11:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января 2018 года, на манатном счету Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана аккумулировано свыше 88 миллионов манатов, на долларовом - более 212,873 тысяч долларов, в европейской валюте – 9536 евро, а на рублевом счету – 5 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в четверг.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.