Necdet Ünüvar:“5 Ocak ruhunu yaşatmamız lazım”

2018-01-04 11:58 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ünüvar, mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın; bereketli toprakları, ulaşım kolaylığı, iklim şartları, coğrafi konumu ve ekonomik potansiyeli ile her dönem cazibe merkezi olmayı başarmış bir şehir olduğunu ifade etti.

Bu özelliklerinin hep bir adım öne çıkardığı Adana’nın, Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılmasında da öncü rol üstlendiğini belirten Ünüvar, “31 Ekim 1918’de Adana’ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Müttefikler için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istiklalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor’ diyerek gelecekten umutlu olduğunu ve kararlılığını ifade etmiştir. 11 gün Adana’da kalarak gözlemlerini, fikirlerini ve uyarılarını Genelkurmay Başkanlığına bildiren Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın ilk emrini de Adana’dan vermiştir. İlk emir ise, İskenderun’a çıkarma yapmayı planlayan İngiliz ve Fransızlara ateşle karşılık vermek olmuştur” dedi.

Yılmadan, usanmadan ve korkmadan düşmana başkaldıran kahraman Adanalıların, destansı bir mücadele sonunda, işgalci Fransız güçleri ile yanlarında getirdikleri Ermenileri 5 Ocak 1922’de Adana’dan kovduğunu anımsatan Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi: