Клуб о поисках пропавших альпинистов

2018-01-04 12:04 | www.oxu.az | 6

Поиски пропавших альпинистов продолжаются по сей день.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на Facebook-странице Gilavar - Air & Extreme Sports Club.

В заявлении отмечается распространение безосновательных слухов о прекращении поисков и обнаружении следов пропавших альпинистов:

«Следует учитывать, что все ждут вестей. Некоторые распространяют такие ложные новости ради рейтинга, играя чувствами многих людей, ждущих со слезами на глазах. Да, в Габале провели поиски, но никаких следов не нашли, кроме того, никто из членов нашего клуба не сообщал, что в Габале нашли следы. Сейчас мы не можем серьезно бороться с такими случаями, пусть это останется на совести тех, кто используют чувства стольких людей в целях рекламы. Но как только наши альпинисты вернутся живыми и здоровыми, мы примем соответствующие меры».

Э.А.

