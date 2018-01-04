Герои в коробках: в Баку пройдет выставка Бахрама Багирзаде

2018-01-04 12:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку пройдет персональная выставка заслуженного артиста Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде ART IN BOXES-2, сообщает Trend Life.

Торжественное открытие выставки состоится в 17:00 26 января.

Напомним, что в апреле 2017 года в столичной галерее "1969" прошла выставка Бахрама Багирзаде под названием ART İN BOXES.

ART İN BOXES – это не просто творческий проект, это призыв задуматься о себе, о жизни, своих чувствах и поступках, абстрагироваться от проблем, жестких рамок, собственных страхов и хотя бы ненадолго почувствовать себя легко и свободно!