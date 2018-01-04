В Сирии убиты еще два российских военнослужащих

2018-01-04 12:16 | www.oxu.az | 7

Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Как передает Oxu.Az, в ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего двое военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря после наступления темноты.

В сообщении Минобороны говорится, что «сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».