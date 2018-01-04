На Новруз байрам 7 дней будут нерабочими

2018-01-04 12:25 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, согласно решению Кабинета министров Азербайджана в 2018 году 20, 21, 22, 23, 24 марта будет отмечаться Новруз байрам.

Согласно Трудовому кодексу, поскольку 24 марта приходится на субботу, он перенесен на 26 марта, который будет нерабочим. Таким образом, на Новруз байрам 7 дней будут нерабочими.

Отметим, постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения № 18 от 20 декабря 2017 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2018 год. Согласно решению, в пятидневной рабочей неделе 26 марта считается выходным днем.