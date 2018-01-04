Клуб Gilavar: Альпинисты не ушли без разрешения

2018-01-04 12:24 | www.oxu.az | 7

Информация о том, что альпинисты не получили разрешение, не сообщили никому о своем маршруте и планах, не соответствует действительности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Gilavar - Air & Extreme Sports Club.

Отмечается, что отклонить альпинистов от намеченного маршрута может только смертельная опасность:

«Это невозможно, так как на эту экспедицию надо получить 4-этапное разрешение. Об этом известно клубу и официальным органам. Маршрут определяется заранее, однако в случае смертельной опасности в горах они могут вынуждено использовать другой маршрут».

Э.Ш.

