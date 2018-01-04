Узбекистан намерен открыть новые рейсы в Таджикистан

2018-01-04 12:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выступила с предложением открыть новые авиарейсы, соединяющие города Самарканд и Бухара со столицей Таджикистана – Душанбе, сообщают в четверг таджикские СМИ.

По словам источника в правительстве Таджикистана, это предложение изучается и в ближайшее время по данному вопросу будет принято решение.

В середине апреля прошлого года Узбекистан возобновил прерванный в 1992 году авиарейс Ташкент-Душанбе-Ташкент.