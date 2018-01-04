В Туркменистане назначен зампредседатель Госконцерна «Туркменгаз»

2018-01-04 12:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Батыр Аманов назначен заместителем председателя Государственного концерна «Туркменгаз».

В свою очередь, Довлетгелди Аманмухаммедов назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения, заместителем председателя правления Пенсионного фонда – управляющим Пенсионным фондом Туркменистана.

Постановлением главы государства Арслангылыч Гылыджов был назначен заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – начальником Государственной санитарно-эпидемиологической службы.