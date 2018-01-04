На утренней пробежке с Эльчином Имановым – интервью с самым позитивным композитором (ФОТО/ВИДЕО)

2018-01-04 12:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Корреспонденту Trend Life пришлось рано встать (а ведь очень хотелось еще поспать), чтобы пойти на встречу, вернее на утреннюю пробежку, с известным композитором Эльчином Имановым. Все знают Эльчина Иманова как исключительно позитивного, замечательного и доброго человека, а его песни сразу же становятся хитами. Даже сегодня, 4 января, в день своего рождения, он решил не нарушать ритм жизни – полутарочасовая физззарядка осталась в силе, поэтому пришлось присоединиться к его пробежке. Впрочем, за человеком, который уже два года активно занимается физкультурой и по утрам пробегает до 12 км, и даже по вечерам 6 км, журналисту угнаться было невозможно.Когда я пришел на стадион в семь утра, который находится у 245-й школы поселка Ахмедлы, Эльчин Иманов уже наматывал круги… Но все же удалось побеседовать…О спорте и творческих успехах 2017 года и планах на нынешний год, в интервью Trend Life.

- Доброе утро! Как себя чувствует именинник в 56 лет?

- Спасибо, Вугар. Пока дышу кислородом. А мне уже 56? Даже и не знал (смеется).

- Давно занимаетесь спортом?

- Как родился! Мама мне рассказывала, что сразу же стал дрыгать всеми частями тела - вначале головой, поэтому неплохо соображаю, руками, поэтому неплохо играю на пианино и гитаре, и ногами, поэтому до сих пор бегаю (смеется). Я очень люблю спорт – футбол, настольный теннис, плавание, волейбол, гандбол, шахматы. А еще компьютерный бильярд и карты «в дурака» (смеется). Кстати, в юности занимался на профессиональном уровне плаванием в спортклубе СКА и играл в футбольной команде «Спартак», а моим наставником в те годы был ныне заслуженный тренер Азербайджана, кавалер ордена «Славы» Агасалим Мирджавадов. Большим спортсменом не стал, но зато из меня получился маленький композитор (смеется). Вообще, хотелось бы отметить, что футбол в моей жизни, как и музыка – это большая симфония. Потому что футбол, как создание и воплощение музыки – это коллективный труд. Композитор сочиняет произведение, но к нему пишутся слова, делается аранжировка, эту музыку исполняет коллектив музыкантов и в итоге песню зрителям представляет певец. В оркестре можно собрать 11 великих музыкантов, но если не будет дирижера и вдохновителя, то произведение обречено на провал. Например, все же помнят как в славные времена «Нефтчи» Анатолий Банишевский был «первой скрипкой» и за ним шла вся команда. Или же как Марадона вел к победам сборную Аргентину. А вновь серьёзно заниматься спортом я начал два года назад, когда решил вернуть себе молодость.

- А разве уже состарились, ведь не верите, что исполнилось ?

- Ну, это чисто условно. Возраст не определяется цифрами, а исключительно состоянием души и физической формой.

- Всем известна польза от занятий спортом. Но что же можете посоветовать тем, кто хочет, но все же ленится просыпаться по утрам, делать пробежку и физзарядку?

- Французский писатель-моралист 17 века Франсуа де Ларошфуко говорил: «Леность — это самая безотчетная из всех наших страстей. Хотя могущество ее неощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной». Утренняя тренировка – это заряд энергии и «порция» свежего утреннего воздуха, помогают весь день оставаться бодрым и оптимистичным. Пользу от утренних пробежек переоценить достаточно сложно, она дает ощущение бодрости на весь день и отличного настроения, оказывает на организм комплексное воздействие. Тренировки способствуют ускорению обмена веществ, сгорают лишние калории, учащенное дыхание способствует улучшению вентиляции легких, улучшается функционирование многих внутренних органов. Усиление кровообращения способствует укреплению и тренировке сосудов и сердца, мышц и суставов. Более того, бег оказывает стимулирующее воздействие на умственную и творческую деятельность. Как видите, польза пробежки просто огромна, вне зависимости от вашего пола и возраста. Так что , здравствуй, молодость!

- И все же, как удается просыпаться по утрам?

- У меня хороший будильник – мой кот, который, как по расписанию, начинает в шесть утра громко мяукать и требовать паштет. И если не выполнить его требования, то уже просыпаются соседи (смеется).

- Вы сказали, что бег даже оказывает стимулирующее воздействие на творческую деятельность. А как это происходит?

- Творчеством я занимаюсь даже когда сплю. Супруга иногда по утрам говорит, что во сне что-то напевал (смеется). В своей деятельности всегда советуюсь со своим другом, музыкантом и аранжировщиком, заслуженным артистом Азербайджана Эльдаром Мамедовым. У всех по-разному происходит вдохновение – у меня во сне или во время занятий спортом. Даже происходят такие моменты, когда беседуя с человеком, вдруг на ум приходит новая музыка и речь собеседника для меня воплощается в виде потока мелодии. Это невозможно объяснить, но это факт. После занятий спортом у меня мозги бывают чистыми, как после перезагрузки компьютера. Был даже такой случай. Однажды написал музыку к одному произведению и лег спать. Через пару дней, после утренней пробежки, решил вновь написать музыку к этому произведению, и получилось совсем иное, намного лучше, чем прежде. Я сопоставил ноты – как будто эту музыку написали два разных композитора. Понимаете, например, десять пианистов могут сыграть с одной партитурой, но все равно получится по-разному. Все зависит не только от мастерства, но и возможности восприятия этой музыки, произведения, ее воплощения.

- Кстати, о творчестве. Этот год был очень плодотворным для Вас.

- Кульминацией года и, можно сказать, самым знаменательным событием в моей творческой жизни, стала реализация проекта "ANA" (Мама), музыка была написана на одноименное произведение великого азербайджанского драматурга, поэта, театрального постановщика и сценариста Джафара Джаббарлы (1899 - 1934). Произведение исполнил всемирно известный исполнитель мугама, кавалер ордена "Слава", обладатель премии ЮНЕСКО, народный артист Алим Гасымов. Проект экранизировал молодой талантливый режиссер Фуад Тахмазлы. Произведение "ANA" было написано в 1916 году и ни разу не экранизировалось. Это произведение Джафар Джаббарлы посвятил своей матери, и в ее лице - всем нашим матерям. Этот проект – наша дань наследию великого Джафара Джаббарлы, возможность показать нашу любовь и почтение к теплым рукам и нежным сердцам наших матерей, обращение к сегодняшнему дню и призыв к будущим поколениям.

Следует отметить, что в проекте впервые снялись дочь и внучка Джафара Джаббарлы. Его дочь, 87-летняя Гюляр Джаббарлы, заслуженный деятель культуры, с 1979 года по 2012 годы была директором Дома-музея Джафара Джаббарлы. Ныне этот очаг культуры возглавляет внучка Джафара Джаббарлы - Гямяр Сейфеддингызы. В клипе также снялась моя мать – 81-летняя Светлана ханым.

- Но это ведь не первое ваше обращение к творчеству классиков, правильно?

- Правильно. Я обращался к творчеству наших классиков Микаила Мушфига, Бахтияра Вахабзаде, Рамиза Ровшана, Баба Везироглу, Фикрет Годжа и других, но проект "ANA" считаю венцом своего творчества - симфоническим произведением в синтезе с мугамом, направленным на пропаганду и сохранение творчества Джафара Джаббарлы, который хоть и прожил недолгую жизнь (скончался в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности), но оставил после себя большое наследие.

Еще одним успехом стала совместная работа с солистом Государственного академического театра оперы и балета, директором Гянджинской государственной филармонии, народным артистом Азербайджана Самиром Джафаровым – композиция «Моя тайна», написанная на слова поэта Вахида Азиза.