Чемпиона Азербайджана ранили ножом в чайхане

2018-01-04 12:42 | www.oxu.az | 7

Чемпион Евразии по кэмпо, чемпион Азербайджана по кикбоксингу Джейхун Ниязов получил ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az, 23-летний спортсмен подвергся нападению со стороны некого Джалила Асадова в родном Агджабединском районе и получил тяжелые ранения. По информации, Дж.Асадов напал на чайхану, принадлежащую спортсмену.

Инцидент произошел 27 декабря. Вчера спортсмена отпустили домой, но его лечение продолжается.

Мы обратились за комментарием к президенту Федерации кэмпо Азербайджана Рауфу Ибрагимову.

Выяснилось, что сам Р.Ибрагимов узнал о происшествии из новостных сайтов.

По словам президента, он не поддерживает связей с Дж.Ниязовым:

«Я проработал с ним год, был его учителем. Но мы уже полтора года не поддерживаем никаких связей. Поэтому я и не знал о поножовщине».

По словам президента Федерации, он прекратил общаться с Ниязовым из-за неуважения с его стороны:

«Мы сотрудничали. У нашей федерации 14 филиалов в регионах. Он открыл филиал нашей федерации в Агджабеди. Став чемпионом Евразии по кэмпо, он стал заниматься то ли будо, то ли кикбоксингом. Мы попросили Управление молодежи и спорта Агджабеди закрыть наш филиал, так как он уже не имеет никакого отношения к кэмпо. Но филиал продолжил действовать независимо от нас. Представьте, однажды я предложил ему поехать на чемпионат мира в Португалии, а он сказал, что он должен ехать в Москву на свадьбу. Причем все расходы на поездку оплачивало министерство молодежи и спорта. Если бы кому-то сказали бы, что тебя отправляют на чемпионат мира, то он прибежал бы. А тут такое неуважение».

Сабухи Тофигоглы

