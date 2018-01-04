Завтра будет морозно

2018-01-04 12:50 | www.oxu.az | 7

В пятницу, 5 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами изморось, слабый туман. Подует умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-11, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана 5 января в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможны дожди, туман. Западный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Э.Ш.

