Ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт

2018-01-04 12:53 | www.trend.az | 6

Ракетный запуск КНДР 28 апреля прошлого года завершился неудачей: баллистическая ракета средней дальности "Хвасон-12" упала в одном из районов северокорейского города Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо). С таким утверждением выступило в четверг международное интернет-издание The Diplomat, передает ТАСС.

Оно ссылается на американский правительственный источник и собственный анализ снимков, сделанных при помощи коммерческих спутников. По версии издания, ракета упала на территории промышленного комплекса, вызвав серьезные разрушения. Официального подтверждения этой информации военными какой-либо из стран не поступало.