Учителей заставляют покупать билеты на концерт «Bu şəhərdə»?

2018-01-04 12:56 | www.oxu.az | 5

В социальных сетях пишут о том, что в школах Ленкорана принудительно продают билеты на концерт «Bu şəhərdə».

Как передает Oxu.Az, об этом в социальных сетях написали несколько учителей. По их словам, стоимость билетов на концерт, который проходит 3 и 4 января, составляет 40 манатов. Некоторым школам выдали по 2, некоторым по 6 билетов.

Член команды «Bu şəhərdə», сценарист Мушвиг Аббасов опроверг эту информацию.

Отметим, что аналогичные случаи неоднократно происходили на концертных программах и других артистов.

Пярвиз Гусейн

