Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла

2018-01-04 12:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах морось, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 8-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.