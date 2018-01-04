Эльхана Сулейманова исключили из делегации Азербайджана в ПАСЕ

2018-01-04 13:08 | www.oxu.az | 6
Изменен состав делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, депутаты Эльхан Сулейманов, Муслим Мамедов и Эльшан Мусаев были исключены из состава делегации. Вместо них в состав делегации пока был включен депутат Эльшад Гасанов.
Таким образом, в новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ вошли следующие лица:
Самед Сеидов (председатель), Эльшад Гасанов, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа, Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов и Вусал Гусейнов.