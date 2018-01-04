Сильный пожар в России: Погибли десять китайцев

2018-01-04 13:14 | www.oxu.az | 6

Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском унес жизни рабочих иностранцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», - сказал источник. Как уточнял ранее собеседник агентства, судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике.

Он сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

«Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве», - сказал источник.

Предварительно, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось.