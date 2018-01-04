США вмешиваются во внутренние дела Турции – МИД

2018-01-04 13:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки грубо вмешиваются во внутренние дела Турции, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в ответ на состоявшийся в США судебный процесс по делу экс-заместителя председателя турецкого Halkbank Хакана Атиллы.

В сообщении МИД Турции говорится, что обвинения в отношении Аттилы не имеют ни каких юридических оснований.

«Использование некоторых членов движения Гюлена в качестве свидетелей, ставит под сомнения весь судебный процесс», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что в марте 2016 года турецкий бизнесмен иранского происхождения Рза Зарраб а также Хакан Атилла были арестованы в США за попытку обойти санкции против Ирана. Рза Зарраб постоянно проживал в Турции и имел турецкое и иранское гражданство.