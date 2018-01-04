Утвержден План мероприятий по проведению годовщины трагедии 20 Января

2018-01-04 13:25 | www.apa.az | 4

Утвержден План мероприятий по проведению 28-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает АПА, в связи с этим руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение. В плане предусмотрено проведение в городах и районах республики посвященных этому событию мероприятий – конференций, собраний, лекций, широкое освещение этих мероприятий в прессе, публикации в ведущих мировых СМИ, показ спектаклей в культурных учреждений, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии.

Согласно Плану мероприятий, c целью привлечения внимания мировой общественности к трагедии 20 Января, посольства, дипмиссии Азербайджана за рубежом, азербайджанские общины в других странах проведут соответствующие мероприятия. Поручены подготовка и распространение на телеканалах и в интернет-сети материалов о трагедии 20 января на разных языках.

Во всех учебных заведениях страны пройдет специальный урок, посвященный трагедии, семьям шехидов 20 января будет оказана гуманитарная помощь, на Аллее шехидов будут проведены необходимые работы, в различных религиозных конфессиях и структурах будут организованы церемонии, посвященные памяти жертв трагедии.

Кроме того, 20 января в 12.00 по бакинскому времени на территории страны память шехидов будет почтена минутой молчания, будут сигналить корабли, автомобили и поезда.

В этот день в городах и селах республики в знак траура будут приспущены государственные флаги, также будут проведены другие мероприятия.