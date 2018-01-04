Нефтяная корзина ОПЕК 3 января подорожала

2018-01-04 13:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК третьего января составила 65,12 доллара за баррель, что на 0,29 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику.