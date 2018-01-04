MHP’li Kaya: Türkler eyleme karışmadı, karışmamalı

2018-01-04 13:31 | www.trend.az | 0

ERDEM ATAY / ANKARA

Aydınlık’a konuşan MHP İstanbul Milletvekili İran’da yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “İran’ın zaafa düşürülmesi, bölünmesi ve parçalanmasının ne bölge ülkeleri için ne Türkiye için ne de İran’da yaşayan Türkler için iyi sonuçlar getirmez” diyen Kaya, İran’a karşı operasyonlarda ABD ve İsrail parmağına işaret etti.

Güney Azerbaycan bölgesinde var olan muhalif partilerin ortak bir deklarasyon yayımladığını ve eylemlere karşı olduğunu açıkladığını vurgulayan MHP’li Kaya, “ABD ve İsrail’in İran’ı parçalamaya çalıştığı bir süreçte oradaki Türk muhalifleri bile net bir tavır koydu” diye konuştu.

‘KARGAŞA İSTEMİYORUZ’

İran’da söylenen “Tebriz ayağa kalkmadıkça oradaki bir meseleden bir sonuç alınamaz” sözünü hatırlatan Kaya, söz konusu olayların büyüyeceğini düşünmediğinin altını çizdi.

MHP’li Kaya şöyle devam etti:

“İran’da iç kargaşanın çıkmamasını istiyoruz. Muhalif partiler bile bu meseleye ortak bir bildiriyle karşı durdu. Benim görüştüğüm muhataplar kendi oldukları bölgelerde bir sorunun olmadığını söylüyor. Hamaney’in Türk olmasının da büyük bir etkisi var tabii, Türkler en kritik rolü oynuyor bu olaylarda ve şu anda da İran’ın bütünlüğü konusunda net tavırları var.”.

Kaynak : Aydınlık