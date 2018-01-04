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Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2017 год

2018-01-04 13:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам 2017 года.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1. azal.gov.az
2. tqdk.gov.az
3. asan.gov.az
4. idmantv.az
5. edu.gov.az
6. mlspp.gov.az

7. migration.gov.az

8. mia.gov.az

9. aztv.az

10. mod.gov.az

1. azal.az

2.idmantv.az
3. tqdk.gov.az
4. edu.gov.az
5. eco.gov.az
6. mia.gov.az
7. aztv.az
8. mod.gov.az
9. mlspp.gov.az
10. asan.gov.az

ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1.binegedi-ih.gov.az

2. nesimi-ih.gov.az

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