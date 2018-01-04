Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2017 год

2018-01-04 13:25 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам 2017 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. azal.gov.az
7. migration.gov.az
8. mia.gov.az
9. aztv.az
10. mod.gov.az
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1. azal.az
2.idmantv.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.binegedi-ih.gov.az
2. nesimi-ih.gov.az
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