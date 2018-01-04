Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2017 год

2018-01-04 13:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам 2017 года.