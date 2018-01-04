В Азербайджане утвержден план мероприятий в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января

2018-01-04 13:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Распоряжением главы Администрации Президента Азербайджана утвержден "План мероприятий по проведению 28-й годовщины трагедии 20 Января".

В соответствии с документом, в городах и районах, в том числе управлениях и организациях республики, предусмотрены организация собраний и лекций в связи с событиями 20 Января, проведение мероприятий в связи с днем 20 Января как символа борьбы за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, показ в учреждениях культуры посвященных трагедии спектаклей, художественных и документальных фильмов.

Также с целью привлечения внимания международной общественности к трагедии даны поручения по проведению соответствующих мероприятий посредством дипломатических представительств и общин Азербайджана в зарубежных странах, подготовка и распространение на различных языках в ведущих мировых средствах массовой информации, сети Интернет и на телеканалах материалов о событиях 20 Января.

Согласно Плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии; семьям шехидов 20 Января будет оказана гуманитарная помощь; на территории Аллеи шехидов будут проведены необходимые работы; функционирующие в Азербайджане основные религиозные конфессии и структуры проведут религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Кроме того, распоряжением предусмотрено, что 20 января будет организовано посещение Аллеи шехидов общественностью столицы, в 12:00 на территории всей страны минутой молчания будет почтена память шехидов.

В городах и районах, селах и поселках республики будут приспущены государственные флаги, а также запланированы другие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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