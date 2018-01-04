Завтра в некоторых местах будет дождливо и туманно

2018-01-04 13:47 | www.apa.az | 7

5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах изморось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 8-11°, в Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12°, в горах ночью 0-5°, днем 4-9° тепла.