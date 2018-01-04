В Баку нашли труп мужчины с наколкой «СЭР» - ФОТО

2018-01-04 13:37 | www.oxu.az | 7

3 января во дворе жилого здания на улице У.Гаджибекова в Сабаильском районе столицы обнаружили тело неизвестного мужчины 35-40 лет.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, характерные приметы мужчины таковы: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, зеленые глаза, на левой стороне груди татуировка в виде факела, на запястье татуировка в виде надписи «СЭР», черные джинсы, черная куртка, свитер в желтую и красную полоску и черная спортивная обувь.

Всем, кто узнал человека на фото или располагает информацией о нем, просьба звонить на «горячую линию» МВД «102», или в Управление полиции Сабаильского района (012) 437-02-02, 39-ое отделение полиции, (012) 498-02-02, а также по номерам (050) 636-60-60, (055) 344-24-64, (055) 271-08-08.