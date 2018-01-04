Азербайджанцам объяснили, как разбогатеть на миллиард долларов

2018-01-04 13:55 | www.oxu.az | 6

2018 год стартовал, и вот итоги первых дней. В то время как биткоин, на рост которого возлагали надежды многие инвесторы, начал год с падения, лотереи США Powerball и Mega Millions выросли более чем на 300 миллионов долларов и теперь в сумме составляют почти миллиард долларов.

Граждане Азербайджана, наравне с резидентами США, могут принять участие в тиражах.

Джекпот лотереи Powerball составляет $550 миллионов, в то время как джекпот Mega Millions уже достиг отметки в $418 миллионов долларов, после того как никто не выбрал правильные номера в тиражах, которые прошли во вторник и в среду соответственно.



С ростом лотерейных джекпотов растет и интерес к участию в лотерее. По оценкам международного лотерейного сервиса TheLotter.com, если джекпоты двух крупнейших американских лотерей не будут сорваны в эти выходные, уже на следующей неделе они могут превысить всемирный рекорд в полтора миллиарда долларов!

«Мы часто такое наблюдаем, особенно, когда сразу две лотереи разыгрывают огромные джекпоты – люди берут билеты сразу двух лотерей», - заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, которые распродают приблизительно две трети всех национальных лотерейных билетов.

«Мы не заметили каких-либо специфичных предпочтений среди покупателей. Билеты обеих лотерей, Мега Миллионс и Powerball продаются в тех же магазинах, а покупая и те и другие, люди удваивают шансы на выигрыш».





9 января 2016 г., магазин в Хоуторне, Калифорния. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Пауэрбол в $1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты, в том числе и граждане Азербайджана, не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, азербайджанцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за пределы штатов.

Таким образом, гражданин Азербайджана может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Сайт TheLotter.com успешно работает на рынке лотерейных услуг уже на протяжении более 15 лет, приобретает для своих клиентов со всего мира официальные билеты крупнейших лотерей США и Европы. За свои услуги сайт взимает небольшую комиссию с каждого билета, в то время как клиенты имеют возможность увидеть скан своего билета с выбранной комбинацией чисел еще до начала проведения тиража. TheLotter.com не взимает комиссии с выигрышей, но предоставляет полную юридическую поддержку при получении выигрыша от Национальной лотереи.

Гражданка Украины уже выиграла миллион онлайн

Наталья, 23-летняя гражданка Украины, доказала это на собственном примере. Пять номеров принесли ей выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

Свой счастливый билет Наталья приобрела на сайте лотерейного сервиса TheLotter.com, благодаря чему девушка стала миллионершей за неделю до своего 24-летия.