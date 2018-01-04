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Стоимость сигарет в Казахстане повысилась

2018-01-04 13:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Стоимость сигарет в Казахстане повысилась. С 1 января 2018 года в Казахстане начали действовать прошлогодние поправки правительства в постановление от 2007 года "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы".

Таким образом, минимальная розничная цена за пачку сигарет составляет 340 тенге. И это не единственное повышение в новом году. Тем же постановлением правительства с 1 июля до 31 декабря 2018 года минимальные цены поднимутся до 360 тенге за пачку.

Следующее повышение стоимости 20 сигарет ожидается 1 января 2019 года: на этот период минимальная стоимость пачки достигнет 380 тенге.

Рост цен закономерен, учитывая регулярное повышение акцизов на табачную продукцию. В 2017 году по сравнению с 2016 они выросли на 24 процента - с 5000 тенге за 1000 штук до 6200 тенге. В 2018 ставки планируют поднять до 7500 тенге, в 2019 - до 8700 тенге.

Тем временем Табачные компании сокращают производство на фоне уменьшения потребления сигарет и папирос в Казахстане. За январь-октябрь 2017 года в Казахстане было в совокупности произведено порядка 14,3 миллиарда сигар, черут, сигарилл, сигарет, папирос из табака или его заменителей, что на 11,7 процента меньше объемов выпуска за аналогичный период 2016 года.

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