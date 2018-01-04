Как в Баку дети встретили Новый год (ФОТО)

2018-01-04 13:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Каждый ребенок с нетерпением ждет праздника Нового года. Дети ждут этого с нетерпением и новый год для них – это что-то фантастическое, неповторимое и магическое. Для малышей он ассоциируется со сказками и ее героями, подарками от доброго дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. И практически все дети назовут этот праздник самым любимым. Новый год - любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Это время волшебства, чудес, удивлений и подарков.

Во Дворце Гейдара Алиева прошли праздничные вечера “Yeni il gəlir, xoş gəlir”, посвященные Новому году, сообщает Trend Life.

В интерактивной, музыкально-развлекательной программе для детей были представлены интересные номера с музыкой и танцами, шоу иллюзионистов и аниматоров, различными сюрпризами. Ярким украшением стала представленное впервые "Вениамин-шоу". Своими композициями порадовали молодые и известные исполнители, среди которых были народный артист Азербайджана Фаик Агаев, известный саксофонист Акиф Сулейманбейли, певцы Садиг Мамедов, Ниджат Джафарзаде, Дениз Аббасова, Ахмед Мустафаев, Фарид Гулиев.