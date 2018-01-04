Наира Зограбян: Социально-экономическая ситуация в Армении крайне тяжелая

2018-01-04 14:06 | www.trend.az | 6

Социально-экономическая ситуация в Армении крайне тяжелая, заявила в беседе с армянскими СМИ депутат парламента Армении Наира Зограбян, отвечая на вопрос, может ли дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в Армении, продолжение роста цен на товары первой необходимости привести к социальному взрыву и росту протестных настроений, способных вылиться в уличные акции.

По ее словам, рост цен на продукты первой необходимости продолжается «олимпийскими прыжками».

«Политика правительства Армении абсолютно неэффективна, и к чему это все приведет, я затрудняюсь сказать», - отметила Зограбян, добавив, что из Армении происходит катастрофическая эмиграция, а уровень бедности и безработицы также растут высокими темпами.