Бакинский автовокзал перевез 30 декабря 18 тыс. пассажиров

2018-01-04 14:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзал перевез 30 декабря 18 тысяч пассажиров, сообщил Trend в четверг глава пресс-службы структуры Яшар Исаков.

По его словам, в связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и 1 января – Новым годом с 25 по 4 января автовокзал работал в усиленном режиме.

«Накануне праздников наибольший пассажиропоток пришелся на 30 декабря. В этот день была осуществлена перевозка до 18 тысяч пассажиров. В последующие дни перевозилось около 11-12 тысяч пассажиров. В настоящее время Бакинский международный автовокзальный комплекс также работает в усиленном режиме», - сказал Исаков.