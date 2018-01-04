В ЮАР поезд сошел с рельсов, около ста человек пострадали

2018-01-04 14:18 | www.trend.az | 6

Поезд сошел с рельсов в ЮАР, около 100 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи ER24.

"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", — сообщает служба в Twitter.

Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.