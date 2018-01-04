Си Цзиньпин призвал вооруженные силы Китая к усилению военной подготовки (ФОТО)

2018-01-04 14:25 | www.trend.az | 6

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы Китая к усилению военной подготовки, максимально приближенной к реальным боевым действиям, и к всестороннему повышению способности армии добиваться победы.

Об этом Си Цзиньпин заявил во время мобилизационного собрания по случаю начала боевой подготовки в 2018 году, которое было проведено ЦВС.

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