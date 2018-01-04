Добыча нефти ОПЕК в декабре осталась стабильной

2018-01-04 14:13 | www.apa.az | 6

Добыча нефти ОПЕК осталась стабильной в декабре в преддверии еще одного года сокращения производства в полном соответствии с соглашением ОПЕК+.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Bloomberg, 14 членов картеля в декабре добывали 32,47 млн. баррелей в сутки (б/с). Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg News, данные нефтяных компаний, а также данные о движении танкеров. 12 членов ОПЕК, связанные обязательствами по ограничению добычи, в декабре выполнили условия сделки на 121%, как и в предыдущем месяце.



Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в ОПЕК, в декабре сократила добычу на 20 тыс. б/с до 9,95 млн. б/с, показал опрос. Производство нефти в Ливии сократилось на 30 тыс. б/с до 970 тыс. б/с после взрыва трубопровода. Это было компенсировано увеличением производства в Нигерии. Обе страны были освобождены от обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ в прошлом году. Теперь же, как ожидается, они присоединятся к сделке с общим лимитом добычи в 2,8 млн. б/с.



Венесуэла, которая пострадала от спада производства в условиях экономического коллапса и санкций США, сократила объем добычи еще на 50 тыс. б/с до 1,81 млн. б/с.