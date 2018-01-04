Дженк Тосун перешел за 27 миллионов евро в «Эвертон»

2018-01-04 14:46 | www.apa.az | 6

Футболист сборной Турции и «Бешикташа» Дженк Тосун продолжит карьеру в Англии. Как сообщает apasport.az, стамбульская команда договорилась с «Эвертоном» по переходу 27-летнего нападающего.

Трансфер Тосуна обойдётся «Эвертону» в 27 миллионов евро. Тем самым он станет самым дорогостоящим турецким игроком и опередит Арду Турана, перешедшего в «Атлетико» за 12 миллионов евро.

В ближайшие часы футболист подпишет контракт, рассчитанный на 3,5 года, и будет зарабатывать в год 4 миллиона евро.

Ожидается, что главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс предоставит шанс для дебюта Тосуну в кубковой игре с «Ливерпулем».