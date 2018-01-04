Граждане Ирана имеют право на акции протеста - пресс-секретарь президента Турции

2018-01-04 14:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана имеют право на акции протеста, но это должно быть исключительно в рамках законов страны, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Калына, Иран является важным стратегическим партнером для Турции.

«Турция выступает за сохранение стабильности в Иране», - сказал Калын.

Пресс-секретарь также отметил, что беспорядки в Иране провоцируются извне.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что США, и в частности президент Дональд Трамп, провоцируют события в Иране.

Напомним что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны внешних сил.

По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибли 28 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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