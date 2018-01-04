Сейсмологический Центр: Сейсмическая активность в Азербайджане находится на фоновом уровне

2018-01-04 14:50 | www.apa.az | 6

«Сейсмическая активность в Азербайджане по сравнению с 2016 годом снизилась».

Как сообщает АПА, об этом заявила завотделом информации Республиканской Сейсмологической службы НАНА Вюсаля Рафиггызы.

В.Рафиггызы отметила, что в настоящее время сейсмическая активность в Азербайджане находится на фоновом уровне.

«В первый день января землетрясение в Исмаиллы было ощутимым. Глубина его составила 8 километров. Когда глубина очага близка к земной поверхности, ощущаются даже землетрясения с небольшой магнитудой. К тому же зона Исмаиллы – Шамахы является одной из активных зон, и сейсмическая активность там наблюдается постоянно. С этой точки зрения толчки на таких территориях ожидаемы», - сказала Вюсаля Рафиггызы.