"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году

2018-01-04 14:36 | www.trend.az | 6

"Газпром" на этой неделе опубликовал данные о поставках газа дюжине стран дальнего зарубежья - полная статистика по странам может быть раскрыта в квартальном отчете, который выходит в середине февраля, сообщает Интерфакс.

Динамику поставок журналистам прокомментировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер: "В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м)".

"На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% к рекордному 2007 году и на 9,7% соответственно). Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (на 24,5%). Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель)", - добавил он.