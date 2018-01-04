«Газпром» в 2017 году увеличил добычу газа на 12%

2018-01-04 14:51 | www.apa.az | 5

Российский «Газпром» в 2017 году увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% до 472 млрд. кубометров, экспорт газа в Европу - на 8,1% до 193,6 млрд. кубометров.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «В 2017 году, по оперативным данным, «Газпром» добыл 471 млрд. кубометров газа - на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд. кубометров», - сказал он.

А.Миллер также сообщил, что 2017 год стал годом новых экспортных рекордов «Газпрома». «Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд. кубометров газа. Это на 14,6 млрд. кубометров или на 8,1% превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году - 179,3 млрд. кубометров», - сказал он.

Глава «Газпрома» отметил, что в 2017 году импорт российского газа увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта «Северный поток - 2». Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд. кубометров газа - «Газпром» поставил в Германию. Рост - на 3,6 млрд. кубометров или на 7,1% по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд. кубометров).

А.Миллер отметил, что на новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд. кубометров (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд. кубометров (на 4,5% больше к рекордному 2007 году и на 9,7% к 2016 году). Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд. кубометров (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд. кубометров (+28%), в Словакии - 4,6 млрд. кубометров (+24,5%).