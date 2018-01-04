Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР (Обновлено)

2018-01-04 15:07 | www.trend.az | 5
Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу скорой помощи Netcare 911.
Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала, что в результате происшествия пострадали около 100 пострадавших.
Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.
На фотографии службы в Twitter видны обгоревший вагон и сильно деформированный автомобиль.
14:18(GMT+4) Поезд сошел с рельсов в ЮАР, около 100 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи ER24.