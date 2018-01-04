Граждане каких стран предпочли новогодний отдых в Азербайджане?

2018-01-04 15:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В эти новогодние праздники за рубеж выехало меньше азербайджанцев, чем в прошлом году, и увеличилось число прибывших туристов, сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, большинство азербайджанских граждан отдыхало в регионах страны - Губе, Гусаре, Габале и Лянкяране.

Глава Ассоциации сказал, что из выезжавших в эти праздники за рубеж граждан Азербайджана больше всего отправлялось в соседнюю Грузию, но это не означает, что данный показатель вырос в сравнении с прошлогодними новогодними праздниками. Также азербайджанские граждане выезжали на праздники в европейские страны, Турцию, ОАЭ (Дубаи).