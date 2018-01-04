Бакинский метрополитен в новогоднюю ночь перевез 55 тыс. пассажиров

2018-01-04 15:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен с 23:00 31 декабря до 1:30 1 января перевез 55 тысяч пассажиров, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, несмотря на то, что в этот день метро пользовались реже, ночью наблюдался поток пассажиров.

«В связи с фейерверком в Приморском национальном парке станции метро должны были работать до 01:00. Однако поскольку пассажиров было слишком много, метро перевозило пассажиров до 01:30. Всего 31 декабря после 23:00 было перевезено 55 тысяч пассажиров. Только 1 января с 1:00 до 1:30 было перевезено около 10 тысяч пассажиров», - сказал глава пресс-службы.