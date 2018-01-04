Trabzon Limanı Halka Arz Ediliyor

2018-01-04 15:37 | www.trend.az | 1

Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'u Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Toplantı, Doğu Karadeniz'in en büyük limanı konumunda bulunan Trabzon Limanı'nın halka arzı dolayısıyla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ev sahipliğinde gerçekleşecek.

HALKA ARZ FİYATI 15,50 LİRA

Albayrak Grubu'nun 2033 yılına kadar işletme hakkına sahip olduğu Uzakdoğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek Yolu'nun önemli kapısı Trabzon Limanı 2018 yılında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı'nın halka arz fiyatı 15,50 TL olarak belirlendi.