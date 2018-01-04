Tuğgeneral Musevi’den İran halkına teşekkür mesajı

2018-01-04 15:39 | www.trend.az | 1

İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Musevi, son günlerde ülkede yaşanan fitne karşısında vatandaşların gösterdiği duyarlılıktan dolayı İran halkına yönelik bir teşekkür mesajı yayınladı.

İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bir mesaj yayınlayarak son günlerde ülkede yaşanan fitnenin başarılı bir şekilde kapatılmasından dolayı emniyet güçleri ve İran halkını takdir etti.

Tuğgeneral Musevi’nin kaleme aldığı mesajda, “ABD ve işgalci Siyonist Rejim, meydanları boş sanarak barbar ve cani İslam İnkılabı karşıtlarını sokaklara gönderdi ve mevcut bazı sıkıntıları kullanarak dünyada eşsiz olan İran’ın güvenliğini zadelemeye çalıştı. Lakin aziz İran halkının duyarlılığı ve emniyet birliklerinin gücü vasıtasıyla yeni kurulan komplo boşa çıkartıldı. Bununla birlikte sulta düzeni büyük bir skandal yaşadı ve İnkılapçı evlatlar ise kıymetli bir başarıya imza attılar” ifadelerine yer verildi.